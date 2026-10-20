चूल्हे-चौके से लेकर चौपाल तक... यूपी में गांवों के विकास का खाका खीचेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले के 244 ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं बनाने का कार्य चल रहा। इन ग्राम विकास योजनाओं को तैयार कराने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी।

स्वयं सहायता समूह की दो महिला सदस्य गांव की महिलाओं से संबंधित तमाम विकास योजनाओं का खाका खींचकर पोर्टल पर अपलोड कराएंगी। इसको ग्राम पंचायतों की फाइनल योजनाओं में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को महिला हितैषी बनाने के साथ गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है।

बागपत में महिला स्वयं सहायता समूहों की 466 सखियां ग्राम पंचायतों में ग्राम गरीबी उन्मूलन के लिए सर्वे करेंगी। यानी समूह सखी और आजीविका सखी गांव में घर-घर जाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों एवं गरीब परिवारों की ज़रूरतें पूछेंगीं।