जहीर हसन, बागपत। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी में बूथों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि पारिवारिक बदलावों की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। नई बहू ने नाम जुड़वाया तो कहीं मायके की वोटर लिस्ट से बेटी ने ली विदाई। कहीं पति-पत्नी और बेटा वोट बनवाने पहुंचे।

कोई नौजवान वोटर लिस्ट में बूढा हो गया तो किसी ने मताधिकार बचाने को लोकतंत्र की कैंची चलाई। किसी ने बलर फोटा बदलाया तो किसी ने चेहरे का ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बदलने को रंगीन फोटो अपलोड करवाई। बागपत में 1049 बूथों पर नई वोट बनवाने, कटवाने तथा संशोधन कराने का कार्य हुआ। निवाड़ा में बूथ संख्या 275 पर 26 वर्षीय इशरत ने शादी बाद मुजफ्फरनगर के नंगला में मायके से वोट कटवाकर पति के पते पर वोट बनवाने को फार्म जमा करया। बोलीं कि जब शौहर के घर रहना है तो मायके में वोट क्यों रहने दूं। बूथ 274 की बीएलओ रीना खोखर बोलीं कि मिसमैच से दिक्कत बढ़ रही। किसी का नाम आधार से मैच नहीं कर रहा तो किसी की जन्म तिथि। बीएलओ देवानंद कई लोगों को देख तपाक से बोले कि उधार से मत खड़े रहिए...बैठकर देख लीजिए वोटर लिस्ट।

पूरा खानदान पहुंचा वोट बनवाने गौरीपुर जवाहर नगर के कंपोजिट विद्यालयों में 46 वर्षीय उस्मान अपनी पत्नी 41 वर्षीय फरीदा तथा 20 वर्षीय बेटे अनश के साथ फार्म-6 थमाते हुए कहा कि हमारी वोट बना दो जी...। वह मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बिटावदा निवासी हैं लेकिन अब एक साल से यहीं मकान बनाकर रहते हैं। उनके जाते ही सन्नाटा छा गया। हां! तब हाफटाइम अवकाश में बच्चे अवश्य उछल कूद कर मस्ती में मगन दिखे।

अब पिया के पते पर डालूंगी वोट सिसाना गांव के पीएम श्री विद्यालय में काजल नाम की युवती आईं और बीएलओ को फार्म-7 थमाते हुए बोलीं कि मैडम! दिल्ली से आईं हूं अपनी वोट कटवाने मैं। शादी हो गई न...। ससुराल दिल्ली में है इसलिए पति के पते पर वोट बनवानी है। वहीं बाबूराम ने 18 साल आयु पूरी करने पर बेटे की वोट बनाने के लिए फार्म-6 थमाया तो बीएलओ उसपर चस्पा फोटो देख हैरान रह गईं। बोली कि बेटा जवान हो गया और फोटो बचपन का नहीं चलेगा। वहीं एक युवक आया और बोला कि मेरी उम्र 22 साल है लेकिन वोटर लिस्ट में 60 साल दर्ज है। मुझे जवानी में बूढा मत बनाइए...।