बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दो सगी बहनों को मौत, परिवार में कोहराम

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पार करते समय दो मासूम बहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। उनकी दर्दनाक मौत हो गई, वह दोनों ताऊ के घर से लौट रही थीं। सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गईं। एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने पीड़ित स्वजन से जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और आरोपित चालक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।



ग्राम पाली निवासी तालीम ट्रक चालक है। स्वजन के मुताबिक तालीम की दो बेटियां छह वर्षीय नबिया और तीन वर्षीय अलीना मंगलवार दोपहर करीब दो बजे ताऊ जावेद के घर से अपने घर लौट रही थीं। हाईवे पार करते समय दिल्ली की ओर से तेज गति से आए ईंट ढोने वाले ट्रक ने बच्चियों को रौंद दिया, वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।

हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से मासूम दो बहनों की मौत हो गई। ट्रक को कब्जे में लिया गया है। आरोपित चालक फरार हो गया। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।- प्रवीण सिंह चौहान, एएसपी