जागरण संवाददाता, बागपत। 66 साल पुरानी सहकारी चीनी मिल बागपत की टरबाइन फट गई। बिजली उत्पादन ठप होने से मिल बंद हो गई। किसानों के हंगामा करने पर गन्ना तौल कर ढेर लगा दिया गया। वहीं, डीएम तथा एसपी ने मिल का दौरा कर अधिकारियों को खराबी दूर जल्द चीनी मिल चालू कराने का निर्देश दिया।

सहकारी चीनी मिल बागपत में यूं तो गन्ना पेराई का शुभारंभ चार नवंबर को हुआ था लेकिन मिल में पेराई 12 नवंबर को ही शुरू हो पाई, क्योंकि बीच बीच में टरबाइन खराब होती रही थी। अब चीनी मिल ने गन्ना पेराई में रफ्तार पकड़ी थी लेकिन बुधवार की सुबह 1.5 मेगावाट क्षमता की टरबाइन नंबर दो धमाके के साथ फट गई।

गनीमत यह रही कि वहां कार्य कर रहे एक दर्जन कर्मचारी टरबाइन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। टरबाइन के फटते ही बिजली उत्पादन ठप हो गया जिससे चीनी मिल बंद हो गई। इससे चीनी मिल में खलबली मची गई। डीएम दिव्यांशु पटेल तथा एसपी पूर्णेन्दु सिंह भी चीनी मिल में पहुंचे और टरबाइन की जानकारी प्राप्त करने के बाद किसानों का गन्ना अन्य चीनी मिलों में डायवर्ट कराने का निर्देश दिया। वहीं मिल में गन्ने लेकर आए किसानों का गन्ना तौल कर ढेर लगा लिया गया और किसानों को घरों को भेज दिया गया।