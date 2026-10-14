बागपत के आवारा कुत्ते के काटने से आठवीं के छात्र की मौत, दो महीने बाद सामने आए रेबीज के लक्षण

जागरण संवाददाता, बागपत। खेलते समय आवारा कुत्ते के काटने से कक्षा आठ के छात्र साहिल की मंगलवार को मौत हो गई। करीब दो माह पहले उसके माथे पर आवारा कुत्ते ने काट लिया था। घर पर किसी को जानकारी नहीं थी। इस वजह से एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगी थी। बड़ी बहन फिरदौस ने बताया कि तीन दिन पहले साहिल की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी।

मंगलवार को हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वह पानी से डरने लगा और व्यवहार भी बदल गया था। गंभीर हालत देखते हुए जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. विजय प्रकाश ने बताया कि बच्चे को हाइड्रोफोबिया हो गया था। यह रेबीज संक्रमण का अंतिम चरण है। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है।