थानों में भटकने की जरूरत नहीं पीछे-पीछे घूमेंगे दारोगा, बागपत एसपी पूर्णेन्दु सिंह का आश्वासन

जागरण संवाददाता, बागपत। नवनियुक्त एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने कहा कि चौकी, थानों में शिकायतकर्ताओं को भटकना नहीं पड़ेगा। घर से आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करें, जिसका घर के दरवाजे पर जाकर पुलिस समाधान करेगी। जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होगा तब तक निस्तारण नहीं माना जाता। दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। भ्रष्टाचारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखाएंगे।

शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में एसपी ने कहा कि महिला व व्यापारियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। व्यापारी निर्भीक होकर कारोबार और निवेश करें। माफिया-अपराधियों पर कार्रवाई होगी। मिशन शक्ति केंद्रों पर महिलाएं और युवतियां नि:संकोच शिकायत करें। साइबर ठगी की 70 प्रतिशत रकम फ्रीज कराई जा रही।