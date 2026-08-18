बागपत में यमुना खादर में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, जेसीबी और दो डंपर किए गए सीज

संवाद सूत्र, छपरौली। टांडा गांव स्थित यमुना खादर में बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन की शिकायत पर सोमवार तड़के पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई से खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से खनन कार्य में लगी एक जेसीबी मशीन और दो डंपरों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया।

सोमवार सुबह करीब चार बजे छपरौली पुलिस को टांडा यमुना खादर क्षेत्र में अवैध रूप से बालू खनन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस को देखते ही खनन में जुटे लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

इस दौरान मौके पर हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा को लेकर पुलिस और खनन कर रहे लोगों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। खनन में शामिल लोगों का दावा था कि खनन स्थल हरियाणा सीमा में आता है और उनके पास वैध पट्टा है। उन्होंने मौके पर हरियाणा पुलिस को भी सूचना देकर बुला लिया।