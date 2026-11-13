वाट्सएप काल कर मांगे 12 हजार रुपये, फंसाने की दी धमकी... रिक्रूट समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, बागपत। घरेलू विवाद में महिला के फोन करने पर पांच पुलिसकर्मियों ने एक परिवार का उत्पीड़न किया। पांच पुलिसकर्मियों ने वाट्सएप काल कर 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी तथा न देने पर मकान में दबिश देते हुए परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज कर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसकी एसपी पूर्णेन्दु सिंह से शिकायत की गई। एसपी ने इनमें से तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया, जिनमें एक रिक्रूट शामिल है। साथ ही 24 घंटे में जांच कर क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

मुजफ्फरनगर के गांव कल्याणपुर निवासी सलामुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी रासिना का निकाह अमजद निवासी बागपत के गांव फौलादनगर के साथ हुआ है। तीन नवंबर को अमजद के सबसे बड़े भाई सादिक मझले भाई सन्नवर की पत्नी से कहासुनी हो गई थी। महिला ने पुलिस को फोन कर दिया था। आरोप है कि दो पुलिसकर्मी ने घर पहुंचकर सादिक की गिरफ्तारी न हो, इसके एवज में चार हजार रुपये की डिमांड की। अमजद द्वारा रुपये देने से मना करने पर सादिक को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।

चार नवंबर को जमानत कराने के लिए बड़ौत तहसील पहुंचे तो एक पुलिसकर्मी ने अमजद के साथ गाली-गलौज कर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। कहा कि अपना बचाव चाहता है तो उनके साथी पुलिसकर्मी से बात कर लेना, जिसका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया। अमजद ने फोन नहीं किया। चार नवंबर की रात नौ बजे अमजद के घर दो पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर महिला व बच्चों को डराते-धमकाते हुए अमजद के बारे में पूछताछ की।

पांच नवंबर की सुबह 9:20 बजे और दोपहर 3:42 बजे अमजद के मोबाइल पर एक पुलिसकर्मी ने फोन कर अभद्र व्यवहार करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वाट्सएप काल कर 12 हजार रुपये की मांग की गई, जिसकी रिकार्डिंग दूसरे मोबाइल में की गई। नौ नवंबर को अमजद के घर आकर दो पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की। 10 नवंबर की रात 11:30 बजे पांच पुलिसकर्मियों ने सादिक के घर पहुंचकर महिला और बच्चों को डरा-धमकाकर अमजद के बारे में पूछताछ की।