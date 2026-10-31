बेटे सरकारी नौकरी में और पिता को वृद्धावस्था पेंशन... लाभार्थी ऐसे भी जो चुकाते हैं आयकर, फिर भी पा रहे पेंशन

जागरण संवाददाता, बागपत। विकास विभाग 120 गांवों में वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन करा रहा है, मगर सोशल आडिट में गजब मामले पकड़ में आ रहे हैं। जैसे कहीं मृतकों के खातों में पेंशन का पैसा पहुंचता रहा तो कहीं जिनके बेटे सरकारी नौकरी में हैं, वे भी पेंशन पा रहे हैं।

सोशल आडिट में ग्राम खेड़की तथा मीतली गांव में कई मामले ऐसे पकड़ में आए कि परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, मगर पिता को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, जो गलत है। सोशल आडिट टीम के सदस्यों ने बताया कि मीतली गांव में एक व्यक्ति के कई बेटे सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर हैं, पर पिता को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। पति-पत्नी को पेंशन मिलने के मामले में सामने आए हैं।