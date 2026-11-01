बागपत में ओवरब्रिज निर्माण कार्य ने फिर पकड़ी रफ्तार, दीपावली से पहले आवागमन शुरू होने के आसार

संवाद सूत्र, जागरण. अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। पिछले दो दिन तक हुई बरसात के बाद कस्बा टटीरी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम साफ होते ही कार्यदायी संस्था के श्रमिकों ने निर्माण कार्य तेज कर दिया है। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी ओवरब्रिज पर विद्युत पोल लगाने का काम शुरू कर दिया है।

रविवार को कस्बा टटीरी निवासी पुलकित गोयल के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने का नगरवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ओवरब्रिज निर्माण के चलते कस्बे में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दो दिन तक हुई बरसात के बाद कस्बा टटीरी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य तेज हो गया है। उन्होंने बताया कि एनएचएआइ की ओर से विद्युत पोल लगाने का काम शुरू किए जाने को ओवरब्रिज चालू होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।