बड़ी बहन की शादी के खरीदे गए गहने और जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हुई युवती, 26 नवंबर को होनी है बड़ी बहन शादी

संवाद सूत्र, जागरण. बिनौली (बागपत)। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मुस्लिम युवती पड़ोस के गांव के हिंदू युवक के साथ घर में रखी लाखों की नकदी व सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। स्वजन ने नकदी व गहने युवती की बड़ी बहन की शादी के लिए रखे हुए थे। स्वजन ने थाने पर आरोपित युवक सहित तीन के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

स्वजन ने थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 11 नवंबर को युवती घर में रखी पांच लाख की नकदी व सोने-चांदी के जेवर लेकर घर से पड़ोस के गांव के दूसरे धर्म के युवक के साथ फरार हो गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपित युवक का उसके एक सगे व चचेरे भाई ने भी सहयोग किया।