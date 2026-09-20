बागपत के विनय कुमार सेना में बने लेफ्टिनेंट, गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत
जिवाना गांव के विनय कुमार ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया, जिससे गांव और परिवार का नाम रोशन हुआ।
HighLights
विनय कुमार ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेफ्टिनेंट पद पाया।
जिवाना गांव, बागपत में उनका जोरदार सम्मान किया गया।
सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने विनय को अशोक चित्र भेंट किया।
संवाद सूत्र, बागपत। जिवाना गांव निवासी विनय कुमार ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर सेना में लेफ्टिनेंट बनकर गांव और परिवार का नाम रोशन किया। गांव में सम्मान समारोह आयोजित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया।
विनय ने कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई आर्मी स्कूल भटिंडा और सिकंदराबाद से की। इसके बाद ग्राफिक एरा कॉलेज, देहरादून से स्नातक किया। उन्होंने बास्केटबॉल में प्रेसिडेंट कप, तैराकी में स्टेट लेवल और फुटबॉल में क्लस्टर लेवल पर प्रतिभाग किया।
भोपाल से सेना में भर्ती होकर उन्होंने सैन्य सेवा शुरू की। इसके बाद सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेफ्टिनेंट पद के लिए चयनित हुए। चार अप्रैल 2026 से उन्होंने ओटीए चेन्नई में लेफ्टिनेंट पद का प्रशिक्षण शुरू किया।
विनय के पिता धर्मेंद्र कुमार सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हैं और भाई विजय कुमार भी सेना में कांस्टेबल हैं। मां संगीता देवी गृहिणी हैं। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने विनय को अशोक चित्र भेंट कर सम्मानित किया। विक्रम सिंह राणा, विशम्बर ठेकेदार, अजित प्रधान, प्रभात तोमर, मास्टर राजबीर सिंह, हर्ष तोमर समेत ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें बधाई दी।