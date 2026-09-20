बागपत के विनय कुमार सेना में बने लेफ्टिनेंट, गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत

संवाद सूत्र, बागपत। जिवाना गांव निवासी विनय कुमार ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर सेना में लेफ्टिनेंट बनकर गांव और परिवार का नाम रोशन किया। गांव में सम्मान समारोह आयोजित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया।

विनय ने कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई आर्मी स्कूल भटिंडा और सिकंदराबाद से की। इसके बाद ग्राफिक एरा कॉलेज, देहरादून से स्नातक किया। उन्होंने बास्केटबॉल में प्रेसिडेंट कप, तैराकी में स्टेट लेवल और फुटबॉल में क्लस्टर लेवल पर प्रतिभाग किया।