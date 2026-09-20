घर के बाहर अचानक लिखा 'मकान बिकाऊ है', पोस्टर वायरल होते ही हरकत में आई बागपत पुलिस

संवाद सूत्र, बागपत। किरठल गांव में पड़ोसियों की कथित दबंगई और रास्ते के विवाद से परेशान एक परिवार ने अपने मकान के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ का पोस्टर लगा दिया।

पोस्टर लगते ही मामला ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मकान मालिक उदयवीर का आरोप है कि पड़ोसी रास्ते पर कब्जा किए हुए हैं और विरोध करने पर आए दिन गाली-गलौज कर परिवार को परेशान करते हैं। इससे परिवार को घर से आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



उदयवीर का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसियों से कई बार कहासुनी हो चुकी। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन समाधान नहीं हो सका।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच तंग आकर परिवार ने मकान बेचने का निर्णय लिया और घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ का पोस्टर लगा दिया। घर में रहने के बावजूद उन्हें आने-जाने के रास्ते को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है।