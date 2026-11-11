चाय पी... रसगुल्ले खाए और हो गई सिंचाई बंधु की बैठक, वह भी मात्र 15 मिनट में

जागरण संवाददाता, बागपत। जन शिकायतों का कैसे निस्तारण हो रहा, यह देखना है तो बागपत आइए...जहां विकास भवन में जिला जिला सिंचाई बंधु की बैठक चाय पीते और रसगुल्ले खाते ही खत्म ही महज 15 मिनट में खत्म हो गई। यूं इस बैठक में दो चार लोगों और पांच-छह अधिकारियों को छोड़ कोई आया ही नहीं।

विकास भवन में हुई इस बैठक में दो किसान व दो भाजपा कार्यकर्ता ही आए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी किसानों को पहले से बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। जिला सिंचाई बंधु समिति की बैठक में एक पदाधिकारी बोले कि दीपावली के रसगुल्ले खाइए फिर अगले माह ढंग से बैठक हो जाएगी। वाजिदपुर, पिचौकरा समेत कई गांवों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने को उखाड़ कर छोड़ी गई सड़कों की मरम्मत नहीं होने, वाजिदपुर में बिजली के खंभों पर खुले बाक्स बंद नहीं करवाने, तालाबों की सफाई नहीं होने जैसी चार पांच पुरानी शिकायतों पर ही चर्चा हुई।