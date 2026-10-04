मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाेते हुए चंडीगढ़ फिर इंदौर जा पहुंची दो लड़कियां, ढूढ़ने में छूटा बागपत पुलिस का पसीना

जागरण संवाददाता, बागपत। मोबाइल छीनने पर पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक किशोरी अपने सहेली के साथ चंड़ीगढ़ होते हुए इंदौर पहुंची थीं। वहां उनकी रिश्ते की मौसी के पास स्टेज शो से पुलिस ने दोनों को बरामद किया। उन दोनों का मेडिकल कराया गया। उनका जल्द ही बयान दर्ज होगा।

यह है पूरा मामला दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर को पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा है। वह पड़ोसी की अपनी 17 वर्षीय सहेली के साथ घर से चली गई, तलाश करने के बावजूद कहीं पता नहीं चला।

पुलिस ने 21 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस से एक किशोरी के पिता ने सिर्फ इतना बताया था कि बेटी को मोबाइल से किसी से बात करने के शक में डांट दिया था।

थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि मोबाइल ट्रेस कर दोनों किशोरियों को शुक्रवार को इंदौर से सकुशल बरामद किया गया। छोटी किशोरी ने जानकारी दी कि पिता ने उसे 19 सितंबर को डांट दिया था, जिससे वह काफी डर गई थी। इसके बाद 20 सितंबर की शाम अपनी सहेली के साथ भड़ल स्टैंड से रोडवेज बस से मुजफ्फरनगर चली गई थी।

यहां से सहारनपुर होते हुए अपनी रिश्ते की मौसी के पास चंडीगढ़ गई, जो गांव में ही एक रिश्ते के चाचा की साली है। महिला कार्यक्रमों में स्टेज शो करती है। जो कार्यक्रम के लिए इंदौर चली गई थी। वापस न लौटने पर मौसी द्वारा बताए पते पर वह दोनों भी इंदौर चली गई थी।