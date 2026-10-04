मीरजापुर के चुनार पक्का पुल से रात में गंगा में छलांग लगाने पहुंची किशोरी, राहगीरों ने बचाया

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल पर शनिवार की रात करीब साढ़े नौ बजे गंगा में छलांग लगाने का प्रयास कर रही 17 वर्षीय किशोरी को राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। किशोरी पुल पर लगी सुरक्षा जाली पर चढ़कर नदी में कूदने का प्रयास कर रही थी।

इसी दौरान राहगीरों की नजर उस पर पड़ गई। लोगों ने तत्काल उसे पकड़कर नीचे खींच लिया और उसकी जान बचा ली। हालांकि बचाए जाने के बाद किशोरी राहगीरों को ही खरी-खोटी सुनाने लगी। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस किशोरी को थाने ले गई। किशोरी को बचाने का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।