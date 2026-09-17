तीन माह की बेटी को जमीन पर पटका, मौत; बागपत में झगड़े के बाद पत्नी के गले पर कैंची से किए वार

जागरण संवाददाता, बागपत। पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। युवक ने पत्नी के गले पर कैंची से कई वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उसकी गोद में मौजूद तीन माह की बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया। गंभीर चोट लगने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।

लुहारा गांव में खजूर वाली मस्जिद के पास वेल्डिंग का काम करने वाले सलमान का पत्नी शिबा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सलमान ने शिबा के गले पर कैंची से कई वार कर दिए। इसी दौरान उसने शिबा की गोद से तीन माह की बच्ची अलीवा को जमीन पर फेंक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी के गर्दन पर आए गंभीर चोट स्वजन ने घायल शिबा का गांव में ही निजी चिकित्सक से उपचार कराया और उसके गले में टांके लगवाए। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो स्वजन ने हंगामा कर दिया और पोस्टमार्टम कराने से मना करने लगे।