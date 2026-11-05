बागपत में मकान का गेट बंद करते समय डॉक्टर को लगा करंट, बचाने दौड़ा भतीजा भी झुलसा; दोनों की हुई मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। मकान का दरवाजा बंद करते समय चिकित्सक को करंट लग गया। उनको बचाने के प्रयास में भतीजा भी करंट की चपेट में आ गया। इससे उन दोनों की मौत हो गई। पड़ोस के एक युवक ने साहस का परिचय देते हुए दोनों को हाथ पर शाल लपेटकर अलग किया। पीड़ित स्वजन ने पुलिस कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया है।

चिकित्सक कंवरपाल प्रजापति बुधवार रात करीब 9.45 बजे अपने मकान के दरवाजे बंद कर रहे थे। पास से ही बिजली का तार गुजर रहा है। जिसमें कट होने की वजह से लोहे के दरवाजे में करंट प्रवाहित हो रहा था। कंवरपाल ने दरवाजे को हाथ लगाया तो वह करंट लगने से दरवाजे पर चिपक गए। थोड़ी देर तक उनके अंदर न पहुंचने पर बेटे अंकित व सौरभ ने देखा तो शोर मचा दिया।

पास के मकान से दौड़कर नंगे पैर आए भतीजे 35 वर्षीय दीपक ने उन्हें गेट से हटाने की कोशिश की तो वह भी करंट की चपेट में आने से उनके साथ ही चिपट गया। पीड़ित स्वजन के चिल्लाने पर पड़ोसी विशाल उर्फ छोटू शर्मा दौड़कर वहां पहुंचा, जिनके द्वारा हाथ पर शाल लपेटकर उन दोनों को अलग किया। आनन-फानन में कंवरपाल और दीपक को जिला अस्पताल ले जाया गया।