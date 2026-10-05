भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं बागपत की दो बेटियां, युवाओं के लिए बनीं मिसाल

जागरण संवाददाता, बागपत। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर ब्राह्मण समाज की दो बेटियों का रविवार को शहर के गुराना रोड पर समाज के लोगों ने सम्मान किया।

गली नंबर छह में सुबोध शर्मा के आवास पर सम्मान समारोह में गुराना रोड निवासी कशिश शर्मा व बावली गांव निवासी हाल निवासी खेकड़ा अभि शर्मा का पटका पहनाकर, भगवान परशुराम जी का चित्र देकर सम्मान किया।

ब्राह्मण समाज देशखाप चौरासी चौधरी सुभाष शर्मा ने कहा कि आज बेटियों ने यह साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। दो बेटियों का सेना में लेफ्टिनेंट बनना परिवार के साथ-साथ समाज के लिए भी गर्व का पर्व है।