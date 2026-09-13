बागपत में अतिक्रमण पर लगेगी लगाम, सड़कों पर लाल निशान और वेंडिंग जोन से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, बागपत। नासूर बन चुके अतिक्रमण से शहर की सड़कों को मुक्ति मिलने जा रही है। लाल निशान से आगे दुकानदार सामान नहीं रखेंगे। वेंडिंग जोन बनेगा तथा ई-रिक्शा के लिए भी निर्धारित स्थान होगा। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच घंटों तक इस मुद्दे पर मंथन हुआ।

बागपत नगर की अधिकांश सड़कों पर अतिक्रमण है। बाजारों में पैदल गुजरना भी मुश्किल रहता है। बाजारों से पैदल गुजरना भी मुश्किल रहता है। नौ सितंबर को अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो व्यापारियों ने विरोध करते हुए हंगामा किया था। व्यापारियों के अनुरोध पर प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी थी।

नगर पालिका सभागार में एसडीएम दिग्विजय सिंह और पालिका अधिशासी अधिकारी हरिलाल पटेल ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। व्यापारी नेता नंदलाल डोगरा, संजय रुहेला, विक्की चौधरी आदि ने अपने विचार रखे। कहा कि बाजार की साफ-सफाई हो, जलभराव की दिक्कत न हो। जहां पर नाली की सफाई करने में दिक्कत होती है, वहां से निर्माण कार्य हटाया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह किसी का दुकान का निर्माण क्षतिग्रस्त न किया जाए।

पांच फीट की दूर सड़क पर लगेगा लाल निशान अधिशासी अधिकारी का कहना है कि मीटिंग में सहमति बनी कि दुकानदारों के शटर से पांच फीट की दूर सड़क पर लाल निशान लगाया जाएगा, जहां पर आगे कोई भी दुकानदार सामान नहीं रखेगा।