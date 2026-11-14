रविवार को है 900 लोगों की दावत! मौत का इंतजार नहीं... जीते जी अपनी तेरहवीं कर रहे 80 साल के बलजोर

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। जनपद के गांव जौहड़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो बदलते रीति-रिवाज और परंपराओं को लेकर नई चर्चा छेड़ रही है। यहां 80 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी मौत के बाद होने वाली तेरहवीं का इंतजार करने के बजाए जीते जी ही इसका आयोजन करने का फैसला किया है। घर में उत्सव जैसा माहौल है, आंगन में भट्ठी चढ़ी है। हलवाई पकवान बनाने में जुटे हैं और रविवार को लगभग 900 लोग भोज में शामिल होंगे।

जौहड़ी निवासी बलजोर पुत्र कनक सिंह के पास दो बीघा कृषि भूमि और अपना मकान है। परिवार में बेटा नहीं, बल्कि एक बेटी पिंकी है, जिसकी शादी सुखपाल निवासी सरूरपुर कलां गांव से हुई है। बेटी के परिवार में तीन नातिन और एक नाती मुकुल हैं। बलजोर का कहना है कि जीवन में उन्होंने समाज के लोगों के साथ सुख-दुख साझा किया है। अनेक लोगों के यहां आमंत्रण पर भोज में शामिल हुए हैं। समाज में उनकी अच्छी जान पहचान रही है।

बलजोर का स्पष्ट कहना है कि परंपराओं के अनुसार वे अपनी बेटी से कोई रुपया नहीं लेना चाहते और न ही मौत के बाद बेटी पर तेरहवीं के आयोजन का आर्थिक बोझ डालना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने जीवनकाल में ही समाज के लोगों को भोज कराकर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मौत के बाद तेरहवीं में जो रस्म होती हैं, वे सभी उनके सामने ही पूरी की जाएंगी।