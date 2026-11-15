दर्दनाक हादसा: बैक करते समय कारोबारी की कार से कुचला गया साढ़े तीन वर्ष का मासूम... मौके पर ही हो गई मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। बैक करते समय कारोबारी की कार से एक बच्चा कुचला गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित स्वजन ने बगैर पुलिस कार्रवाई के गमगीन माहौल में बच्चे के शव को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया।

ग्राम निवाड़ा निवासी अफसर ने बताया कि उनकी सोनीपत रोड पर बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान है। रविवार सुबह उनके साथ करीब साढ़े आठ बजे वैगनआर कार से पोता साढ़े तीन वर्षीय अमीर हमजा दुकान पर गया था, जहां पहले से बैठे चाचा मुशर्रफ को देख कार की खिड़की खोलकर अमीर हमजा दौड़ पड़ा।

उधर, दौरान वहां गांव के बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति अपनी ब्रेजा कार पीछे हटा रहे थे, जिसके पहिये के नीचे आने से अमीर हमजा कुचला गया व गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में बच्चे को लेकर पहले क्रिस्टल हास्पिटल सिसाना, फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. अर्जुन नेहरा ने अमीर हमजा को मृत घोषित किया। उधर, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कराई गई है।