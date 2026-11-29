जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में सर्दी ने ठिठुराना शुरू कर दिया है। सुबह-शाम ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसका असर बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। गर्म कपड़ों की दुकानों और बड़े शोरूम में इस बार का नया कलेक्शन सज चुका है।

व्यापारियों का दावा है कि सर्दियों की जरूरत के मुताबिक लगभग 100 फीसद वैरायटी बाजार में आ चुकी है। अब दुकानदारों को कड़ाके की ठंड और ग्राहकों की खरीदारी तेज होने का इंतजार है। कोट-पैंट की नई रेंज इस बार गर्म कपड़ों के बाजार में पुराने डिजाइनों के साथ नए फैशन का मेल देखने को मिल रहा है। पुरुषों के लिए जैकेट, स्वेटशर्ट, गर्म शर्ट, ब्लेजर और फोर बटन कोट-पैंट की नई रेंज आई है।

वहीं युवतियों के लिए क्रसप जैकेट, शॉर्ट जैकेट, ओवरसाइज जैकेट और स्टाइलिश विंटर वियर आकर्षण का केंद्र हैं। बच्चों के लिए भी रंग-बिरंगे स्वेटर, हुडी और गर्म जैकेट के विकल्प मौजूद हैं। बाजार में सामान्य गर्म कपड़ों के साथ इंपोर्टेड और स्क्वेयर पैटर्न वाले कपड़ों की भी रेंज उपलब्ध है। शोरूम में हल्के वजन की जैकेट से लेकर ज्यादा ठंड में पहने जाने वाले मोटे विंटर वियर तक के विकल्प हैं। खास बात यह है कि इस बार फैशन के साथ आराम और हल्के वजन वाले कपड़ों पर भी जोर है। युवा ऐसे कपड़े पसंद कर रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ पार्टी और अन्य आयोजनों में भी पहना जा सके।

नए ट्रेंड में हैं ये कपड़ें ओवरसाइज हुडी और जिप हुडी, पफर और क्विल्टेड जैकेट, टेडी और शेरपा जैकेट, विंटर को-आर्ड सेट, फाक्स फर और क्रॉप जैकेट, नई डिजाइन के थर्मल सेट, वेलवेट सूट और शाल, बाम्बर और वार्सिटी जैकेट आदि।