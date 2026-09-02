UP के अखबार बांटने वाले लड़के अमन ने UNESCO में लहराया परचम, 86 लाख युवाओं के सपनों को दे रहे नई उड़ान

जहीर हसन, बागपत। अखबार बेचने की मजबूरी से ऊपर उठकर लाखों लोगाें के जीवन में डिजिटल उजाला फैलाने वाले बागपत के ट्योढ़ी गांव के अमन कुमार ने अंतरराष्ट्रीय पटल पर बागपत और देश का मान बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय रिपोर्ट में अमन के संघर्ष, विचारों और कार्यों को पूरे दो पृष्ठ में प्रकाशित किया गया।

70 पन्नों की रिपोर्ट में भारत, श्रीलांका, मालदीव, बंगलादेश, भूटान आदि देशों के बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनमें यूनेस्को ने अमन के उस मिशन की सराहना की, जिसके जरिए वे गांव-देहात के लोगों तक तकनीक और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं।

बागपत के गांवों में जब अमन अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सुबह अखबार बांटते थे, तब उन्होंने एक बात बहुत करीब से महसूस की। उन्होंने देखा कि गांव-देहात में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन सही समय पर सही जानकारी व मौका न मिलने के कारण होनहार बच्चे पढ़ाई छोड़कर छोटी-मोटी मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं।

अमन को यह गहराई से समझ आ गया कि इस डिजिटल युग में सूचना न मिलना ही सबसे बड़ी गरीबी और असमानता है, जो किसी भी व्यक्ति से उसके आगे बढ़ने का हक छीन लेती है। इसी जमीनी हकीकत ने अमन के भीतर एक गहरा जुनून पैदा किया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब युवा जानकारी के अभाव में पीछे नहीं छूटेगा।

प्लेटफार्म से जुड़कर युवा अपने सपनों को दे रहे नई उड़ान इसी सोच के साथ अमन ने कान्टेस्ट 360 डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत की, ताकि गांव के आखिरी कोने में बैठे छात्र तक देश-विदेश की छात्रवृत्तियों, प्रतियोगिताओं और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। उनका दावा है कि इस पहल से 8.6 मिलियन से अधिक युवा जुड़कर अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं।

कांवड़ यात्रा एप, स्वीप बागपत एप जैसे डिजिटल समाधान तैयार किए 'माय भारत स्वयंसेवक' के रूप में अमन ने बागपत की डीएम अस्मिता लाल के संबल और सूचना विभाग के सहयोग से तकनीक के जरिए आम लोगों की राह आसान की है।

उन्होंने स्वैच्छिक रूप से कांवड़ यात्रा एप, स्वीप बागपत एप और सूचना के लिए एप जैसे डिजिटल समाधान तैयार किए, जिनका मकसद यही रहा कि कोई नागरिक केवल जानकारी न होने की वजह से अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।