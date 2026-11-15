80 वर्ष के बलजौर सिंह ने जीते जी की अपनी तेरहवीं, खुद को बांधी पगड़ी... और नाती को सौंप दी सारी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। आमतौर पर तेरहवीं का आयोजन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद होता है। परिवार और रिश्तेदार मिलकर इस रस्म को निभाते हैं, लेकिन जौहड़ी में एक बुजुर्ग ने इस परंपरा से अलग हटकर ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 80 साल के बलजौर सिंह ने अपनी तेरहवीं खुद आयोजित की। इतना ही नहीं, अपनी आंखों के सामने हवन कराया। सैकड़ों लोगों को सामूहिक भोज कराया और फिर परिवार की जिम्मेदारी की प्रतीक पगड़ी भी खुद ही बांधी। खास बात यह रही कि उन्होंने यह पगड़ी अपने नाती मुकुल को सौंपी। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक समेत रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए।

जौहड़ी गांव निवासी बलजौर सिंह ने रविवार को अपनी तेरहवीं का आयोजन पूरे विधि-विधान से किया। सुबह हवन हुआ और इसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। मेहमानों के लिए पूड़ी, सब्जी, रायता और लड्डू समेत विभिन्न पकवान तैयार कराए गए। आयोजन में गांव के लोगों के अलावा रिश्तेदार और आसपास के क्षेत्र के परिचित भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि जिस आयोजन में आमतौर पर परिवार और समाज के लोग किसी दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, उसी आयोजन में बलजौर सिंह स्वयं मेहमानों का स्वागत करते नजर आए।

बलजौर सिंह ने अपनी इस पहल के पीछे पारिवारिक जिम्मेदारी को वजह बताया। उनका कहना है कि उनके कोई बेटा नहीं है। उनकी एक बेटी पिंकी है, जो उनकी संपत्ति की वारिस है। ऐसे में उनके निधन के बाद तेरहवीं समेत अन्य पारिवारिक रस्मों की जिम्मेदारी बेटी पर आती। बेटी को इस जिम्मेदारी और अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए उन्होंने जीते जी ही तेरहवीं करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि जब वे स्वयं मौजूद हैं, तो अपनी आंखों के सामने सभी रस्में पूरी कर लें।