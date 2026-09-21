बदायूं में निर्माणाधीन मकान का लिंटर भरभराकर गिरा, मलबे में दबकर दो लोगों की मौत

संवाद सूत्र, बदायूं। निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से रविवार को दो लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने के कारण मकान मालिक की हालत गंभीर बनी हई है। घटना के समय शोर हुआ कि पांच लोग मलबे में दबे हैं, मगर तीन ही थे।

ग्रामीणों ने बताया कि घटना के दो घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इससे पहले ग्रामीण व पुलिसकर्मी बुलडोजर से मलबा हटा चुके थे। देर शाम प्रशासनिक टीम ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। गांव नौगवां नसीरनगर निवासी पन्नालाल यादव सड़क किनारे मकान निर्माण करा रहे हैं। रविवार शाम चार बजे लिंटर की ढलाई की जा रही थी। मजदूर उसकी सरिया आदि ठीक कर रहे थे, ताकि लिंटर डाला जा सके। उसके नीचे पन्नालाल यादव, शाहजहांपुर निवासी उनके साले अवनीश कुमार व पड़ोसी चंद्रभान खड़े हुए थे।

अचानक निर्माणाधीन लिंटर भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में तीनों लोग दब गए। धमाका और चीख पुकार सुनकर दर्जनों ग्रामीण मदद को दौड़े, मगर मलबा हटाने में सफल नहीं हुए। ऐसे में तुरंत बुलडोजर मंगवाया गया। उसके पंजे से मलबा हटा, तब पन्नालाल, अवनीश व चंद्रभान को लहुलुहान अवस्था में बाहर निकाला जा सका।