बदायूं में कांवड़ यात्रा करने वाले मुस्लिम युवक को मिली जान से मारने की धमकियां, पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, बदायूं। शिवभक्त बने शाहरुख को धमकियां दी जा रहीं कि चौराहे पर काटकर हत्या कर दी जाएगी। तू काफिर है, हिंदू बनना चाहता है, इसलिए जीने नहीं देंगे। कट्टरपंथियों की धमकियों से परेशान होकर उन्होंने एसएसपी अंकिता शर्मा से शिकायत की। कहा कि गांव के मुस्लिम युवकों ने शनिवार को भी तमंचा दिखाकर रास्ते में घेरा था।

शाहरुख पिछले कई वर्षों से सावन में कांवड़ लेकर जाते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, मगर सनातन धर्म व हिंदुत्व से प्रेम है। मैं हिंदू दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता हूं। देवी-देवताओं में आस्था है। गांव के कुछ मुस्लिम युवक इससे बौखलाए हुए हैं।