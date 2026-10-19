वाहनों में आग की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक: अब बस-ट्रक और यात्री गाड़ियों में ये सिस्टम लगाना हुआ अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बदायूं। वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी वाहनों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। आग लगते ही यह सिस्टम तुरंत सक्रिय होकर पानी का छिड़काव करेगा, जिससे बड़ा हादसा टल सकता है। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

नए पब्लिक वाहनों में कंपनी की ओर से ही स्प्रिंकलर सिस्टम लगकर आ रहा है। पुराने वाहनों में परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाकर सिस्टम लगवाया जाएगा। विभाग की टीम वाहनों की जांच करेगी और जिन वाहनों में सिस्टम नहीं होगा, उन्हें इसे लगवाने के निर्देश दिए जाएंगे। वाहन चालकों को खुद ही यह सिस्टम अपने वाहनों में लगवाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में शार्ट सर्किट, इंजन के अधिक गर्म होने, ईंधन लीकेज और वायरिंग में खराबी के कारण वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। खासकर बस, ट्रक, टैंकर और यात्री वाहनों में आग लगने से जान-माल का भारी नुकसान होता है।