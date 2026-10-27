रोहिलखंड का 'मिनी कुंभ' इस बार दिखेगा नए रंग में: धूल-जाम से मिलेगी मुक्ति, ऊंचा-नीचा नहीं होगा घाट

जागरण संवाददाता, बदायूं। गंगा किनारे लगने वाला रोहिलखंड का मिनी कुंभ यानी ककोड़ा मेला अबकी बार नए रंग में दिखेगा। हर साल जाम और धूल के लिए बदनाम रहने वाले इस मेले की तस्वीर इस बार बदलने वाली है। जिला प्रशासन ने तय किया है कि मेले में न जाम लगेगा और न ही श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत होगी। इससे जिला प्रशासन और इंजीनियर लगातार मेले की व्यवस्थाओं में लगे हैं।

यह ककोड़ा मेला देशभर में प्रसिद्ध है। यहां एक-एक दिन में लाखों लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मेले में बदायूं ही नहीं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद तक से दुकानदार व श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई घूमने आता है, तो कोई गंगा में डुबकी लगाकर मनौती मांगने आता है लेकिन मेला शुरू होते ही एक ही शिकायत आम रहती है कि यहां सड़क पर लंबा जाम और उसमें फंसे वाहन व उड़ती धूल ही दिखाई देती है लेकिन इस बार इन शिकायतों को खत्म करने की तैयारी है।

जिला प्रशासन और इंजीनियरों की टीम रोजाना ककोड़ा पहुंच रही है। नक्शा बिछाकर देखा जा रहा है कि कहां सड़क कितनी चौड़ी होगी। मुख्य सड़क से लेकर मेले के अंदर तक पूरे रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। जेसीबी लगाकर मिट्टी समतल कराई जाएगी।

योजना यह है कि मेले की सीमा शुरू होते ही बड़ा बस अड्डा बनाया जाए। रोडवेज बसें और प्राइवेट गाड़ियां वहीं रुकेंगी। अंदर जाने के लिए भी चाैड़ा रास्ता बनेगा। साथ ही पांच-छह बड़ी पार्किंग बनाई जा रही हैं, जिससे कोई भी गाड़ी इधर-उधर खड़ी न हो।

ऊंचा-नींचा नहीं होगा गंगा घाट, निर्मल होगा जल इस बार ककोड़ा मेला में गंगा घाट भी कोई ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं होंगे और न ही गंगा घाट पर कोई ज्यादा रेत है। गंगा घाट पर जाने के लिए कोई लोगों को रेत से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा।