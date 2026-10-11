बदायूं: इस्लामनगर पुलिस को एसपी सिटी की जांच में मिली क्लीनचिट, अफीम तस्करों को छोड़ने के आरोप पर रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, बदायूं। इस्लामनगर पुलिस पर लगे अफीम तस्करों को पकड़ने और फिर सांठगांठ कर करीब सात लाख रुपये लेकर उन्हें छोड़ने के मामले की जांच कर रहे एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में क्लीनचिट दे दी है। उन्होंने एसएसपी को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में आरोपितों को रुपये लेकर छोड़े जाने की बात की पुष्टि नहीं हुई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरा मामला मुखबिरी को लेकर हुई गलतफहमी की वजह से शुरू हुआ। जिसमें तीन संदिग्ध लोगों को थाने लाया गया और पूछताछ के बाद छोड़ा गया था। अब पूरा मामला डीआइजी बरेली की ओर से पीलीभीत की सीओ आइपीएस नताशा गोयल की जांच पर टिका है। वह इस्लामनगर आकर मामले की जांच कर चुकी हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतजार हैं।

तीन अफीम तस्करों को पकडने के बाद सात लाख रुपये में छोड़ने का आरोप अफीम की खरीद-फरोख्त और तीन संदिग्धों को रूप से रुपये लेकर छोड़ने के प्रकरण की जांच करने शुक्रवार को पीलीभीत की सीओ सिटी आइपीएस नताशा गोयल इस्लामनगर थाने पहुंचीं। उन्होंने प्रकरण में नामजद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इसके बाद थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज काफी देर तक देखी।