गंगा एक्सप्रेसवे पर सनसनीखेज चोरी: 50 खंभों से गायब हुए तार और MCB, अंधेरे में डूबा हाईवे

संवाद सहयोगी, दातागंज (बदायूं)। गंगा एक्सप्रेसवे पर डहरपुर पापड़ गांव के बीच करीब 207वें किलोमीटर पर चोरों ने 50 खंभों से बिजली का केबल और एमसीबी चोरी कर ली। आठ से 12 अक्टूबर के बीच हुई चोरी की घटना से संबंधित हिस्से में प्रकाश व्यवस्था प्रभावित हो गई है।

अंधेरा होने के कारण किलोमीटर संबंधी संकेतक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं, कैमरों के काम नहीं करने की बात भी सामने आई है। मामले में एक्सप्रेसवे के इंसिडेंट मैनेजर की ओर से दातागंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।