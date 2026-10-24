बदायूं में कुल्हाड़ी से गला काटकर बेटे की हत्या: शराब पीने के बाद हुआ विवाद, आरोपित पिता फरार

जागरण संवाददाता, बदायूं। उसहैत क्षेत्र के ग्राम बची छजरऊ में शनिवार को पिता ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपने बेटे की हत्या कर दी। दोनों के बीच शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वारदात के बाद आरोपित पिता फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्राम बची छजरऊ निवासी राम अवतार पिछले 10-15 वर्षों से बदायूं में रहकर सब्जी बेचने का कारोबार करता था। शनिवार को राम अवतार अपने पिता नरेश के साथ पैतृक गांव आया था। देर रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश ने कुल्हाड़ी से राम अवतार का गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।