पैसा मिला, काम रुका! बदायूं नर्सिंग कॉलेज की ₹20.82 करोड़ की बिल्डिंग अधूरी, जानिए क्यों बढ़ा इंतजार?

जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कालेज में ही 20.82 करोड़ की लागत से बन रहे नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्य अगस्त 2023 में शुरू हुआ था। इस दौरान पहले चरण में करीब 11.38 करोड़ की धनराशि जारी हुई और निर्माण शुरू हो गया। इसका निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा होने था। लेकिन बीच में धन का अभाव पड़ गया। लेकिन जैसे ही डिमांड भेजी गई शेष नौ करोड़ की धनराशि भी जारी हो गई। लेकिन अब तक मात्र 62 प्रतिशत कार्य ही हाे सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले को राजकीय मेडिकल कालेज की सौगात मिली तो लाेगों ने इसे लेकर काफी खुशी जताई थी। लेकिन मेडिकल कालेज के निर्माण और फेकल्टी की कमी ने लोगों को निराश कर दिया। लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसी मेडिकल कालेज में एक नर्सिंग कालेज की स्थापना करने की घोषणा वर्ष 2022 में की थी। जिसके बाद इसके लिए जमीन का चिन्हांकन किया गया। मेडिकल कालेज के पीछे के हिस्से में इसके लिए जमीन चिन्हित की गई।

प्रस्ताव शासन को भेजा गया। जिस पर शासन से नर्सिंग कालेज के लिए 20.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। इसके लिए निर्माण के लिए यूपी सिडको को कार्यदायी संस्था चुना गया। अगस्त 2023 में इसका निर्माण भी शुरू करा दिया गया। इस दौरान शासन ने इसके निर्माण के लिए 11.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इसके बाद से लगातार निर्माण कार्य चलता रहा। जिसमें कार्यदायी संस्था की ओर से पूरे भवन का ढांचा बनाकर तैयार कर दिया।

ब्लाक ए, बी, सी और डी के हिसाब से तैयार किया गया। जिसमें ब्लाक ए में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल को तैयार कर टाइलीकरण और पुट्टी कार्य, विद्युतीकरण, फायर अलार्म का कार्य कराया गया। वहीं ब्लाक बी में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल में यही कार्य कराए जा चुके हैं। इसमें आंतरिक प्लास्टर कार्य के साथ ही चिनाई का कार्य शेष बचा था, वह किया जा रहा है। वहीं ब्लाक सी के भूतल, प्रथम तल पर चिलाई कार्य चल रहा है। इसके ब्लाक डी में इन दिनों तेजी से कार्य किया जा रहा है।

वहीं यहां पर बाउंड्रीवाल का लगभगत शत प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जो कार्य बचा है उसे पूरा किया जा रहा है। बताते हैं कि अप्रैल 2025 में कार्य पूरा होना था, लेकिन अवशेष धनराशि न मिल पाने के चलते कुछ दिन कार्य रुका रहा। बाद में इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया। जिसमें बाद सितंबर 2025 में अवशेष 8.42 करोड़ रुपये की धनराशि और उपलब्ध कराई गई। जिसके बाद से कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसके लिए अगर वर्ष 2026 अगस्त तक का समय बढ़ाया गया है।