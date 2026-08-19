सोत नदी पर नया पुल बनकर तैयार; अक्टूबर से फर्राटा भरेंगे वाहन, खत्म होगा ट्रैफिक का झंझट
बदायूं के बिसौली में सोत नदी पर 8.40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा नया पुल लगभग तैयार है। अक्टूबर से वाहनों के लिए खुलने के बाद यह पुल बिसौली और आसपास के गांवों को ट्रैफिक जाम से राहत देगा।
HighLights
गुणवत्ता जांच के बाद लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा सोत नदी का पुल
संवाद सहयोगी, बिसौली (बदायूं)। सोत नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 8.40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल के पिलर और छत ढलाई का काम पूरा हो चुका है। अब केवल संपर्क मार्ग पर मिट्टी भराव और डामरीकरण का काम शेष है। लोक निर्माण विभाग से एनओसी मिलते ही सितंबर तक काम पूरा कर अक्टूबर माह से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
बिसौली से सहसवान, बिल्सी और इस्लामनगर को जाने वाले यात्राियों व स्थानीय लोगों के लिए सोत नदी का यह पुल बेहद अहम माना जाता है। अक्टूबर 2023 में लोक निर्माण विभाग की जांच के दौरान पुराने पुल में गंभीर दरारें पाई गई थीं।
हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नियमों की अनदेखी के चलते आवागमन जारी रहा। सुरक्षा के मद्देनजर अक्टूबर 2024 में विभाग ने पुराने पुल के दोनों ओर दीवारें चुनकर इसे पूरी तरह बंद कर दिया।
साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया। क्षेत्रवासियों की परेशानी को समझते हुए सेतु निगम ने जून 2025 में 8.40 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल निर्माण की जिम्मेदारी ठेकेदार मेघेंद्र सिंह को सौंपी थी।
इसे एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। निर्माण टीम के अनुसार पुल के सभी पााचों पिलर और छत की तीनों लेयर तैयार हैं। शेष बचा फिनिशिंग का काम पूरा होते ही सेतु निगम इसकी गुणवत्ता की गहन जांच करेगा।
मानकों पर खरा उतरने के बाद इसे औपचारिक रूप से लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस पुल के चालू होते ही बिसौली और आसपास के दर्जनों गाावों को जर्जर रास्ते और ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।
बारिश ने थामी थी निर्माण की रफ्तार
पुल निर्माण के दौरान दो महीने हुई झमाझम बारिश ने काम की गति को काफी धीमा कर दिया था। नदी का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग और निर्माण में लगे भारी संयंत्र पानी में डूब गए थे। यदि यह प्राकृतिक बाधा न आती, तो पुल का निर्माण अपनी तय सीमा से बहुत पहले ही पूरा कर लिया जाता।
दरारों के कारण बंद हुआ था पुराना पुल
अक्टूबर 2023 में पुराने सोत नदी पुल की बीम में दरारें मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने जांच बिठाई थी। भारी वाहनों की आवाजाही न रुकने के कारण सुरक्षा कारणों से अक्टूबर 2024 में पुल के दोनों ओर पक्की दीवार बनाकर रास्ता बंद करना पड़ा था, जिसके बाद नए पुल को मंजूरी मिली।
यह भी पढ़ें- बदायूं में बड़ी लापरवाही: सड़क ठेकेदार ने खोदी 8 फीट गहरी खंती, खेलते-खेलते पानी में डूबने से 14 साल के मासूम की मौत