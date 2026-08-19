बदायूं में बड़ी लापरवाही: सड़क ठेकेदार ने खोदी 8 फीट गहरी खंती, खेलते-खेलते पानी में डूबने से 14 साल के मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़सान में जिला पंचायत की ओर से कराए जा रहे मिट्टी कार्य और खड़ंजा सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही ने एक किशोर की जान ले ली। उच्च प्राथमिक विद्यालय से मंदिर तक सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा जेसीबी से मिट्टी निकाली गई। इससे मार्ग के किनारे गहरी खंती बना दी गई थी।

बरसात के कारण इसमें पानी भर गया था। मंगलवार शाम खेलते समय 14 वर्षीय रोहित उसी खंती में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।