ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान! बदायूं-बरेली रूट पर युवक पर फेंका गया पत्थर, पैर में आया फ्रैक्चर

जागरण संवाददाता, बरेली। ट्रेन में यात्रा के दौरान पत्थर लगने से युवक घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर भी गया है। आरोप है कि किसी ने उसे पत्थर मारा था मगर जीआरपी के गले ये बात नहीं उतर रही। जीआरपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

किला के साहूकार निवासी विकास श्रीवास्तव ने बताया कि वह एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। मंगलवार को किसी काम से वह बदायूं गये थे, रात को बदायूं से नौ बजे चलने वाली ट्रेन पर सवार होकर वापस बरेली आ रहे थे।