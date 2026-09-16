आधी रात को कॉलेज की जमीन कब्जाने की साजिश: मोबाइल फ्लैश में लगा रहे थे आंबेडकर प्रतिमा, पुलिस ने मौके पर दबोचा

संवाद सहयोगी, बिल्सी (बदायूं)। फैजगंज के राजा के सीकरी गांव के बाद अब बिल्सी के गांव बैरमई बुजुर्ग में आंबेडकर प्रतिमा लगाकर मंगलवार रात ग्राम समाज इंटर कालेज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोपितों ने आसपास के बल्ब बंद कर दिए थे और मोबाइल की रोशनी में आंबेडकर प्रतिमा लगाई जा रही थी।

गनीमत रही कि पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और वहां सीकरी कांड होने से बच गया। प्रतिमा को वहां से बरामद कर लिया गया। इसमें कालेज के प्रधानाचार्य की ओर से 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

यह मामला मंगलवार देर शाम का है। गांव में ग्राम समाज इंटर कालेज है और उसके बराबर में इंटर कालेज की कृषि भूमि भी है। इंटर कालेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा के मुताबिक कालेज की भूमि पर ईंट, बजरी और सीमेंट लाकर पहले से डाल दिया गया था।

वहां मंगलवार रात कुछ लोगों ने चबूतरा बनाना शुरू कर दिया। केवल मोबाइल की रोशनी जला कर आंबेडकर प्रतिमा लगा रहे थे। आसपास के लोगों ने देखा कि यहां कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने तत्काल प्रधानाचार्य को सूचना दी। वह मौके पर पहुंच गए और थाना पुलिस भी आ गई। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कई लोगों को मौके पर ही दबोच लिया।