बदायूं में बवाल: भूख हड़ताल बेअसर रही तो मोबाइल टावर पर चढ़े 2 युवक; मंदिर कमेटी से जुड़ा है पूरा विवाद

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिल्सी क्षेत्र के ग्राम परौली में मंदिर समिति के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज दो युवक बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े मुकेश शर्मा और आकाश पाठक मंदिर समिति के हिसाब-किताब को सार्वजनिक करने और नई कमेटी के गठन समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं।

पुलिस और ग्रामीणों ने उन्हें समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक दोनों टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए।मंदिर समिति के खिलाफ पहले भी आंदोलन किया जा चुका है। करीब 25 दिन पूर्व ग्रामीणों ने मंदिर समिति के हिसाब-किताब और नई कमेटी के गठन की मांग को लेकर तीन दिन तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन नायब तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे थे। बदायूं में टावर पर चढ़े आकाश और मुकेश https://t.co/2KCJsRylVJ — anshul saxena (@rudrasaxena) October 28, 2026 उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर मंदिर से संबंधित करीब 40 रजिस्टर और बैंक स्टेटमेंट अपने साथ ले लिए थे। साथ ही 10 दिन के भीतर अभिलेखों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद करीब 25 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इसी से नाराज होकर मुकेश शर्मा और आकाश पाठक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। ग्रामीणों की मांग है कि मंदिर समिति पिछले 16 वर्षों से हिसाब-किताब सार्वजनिक करे। मंदिर की जमीन को किराये पर देने से हुई आय और समिति द्वारा किए गए खर्चों का पूरा ब्योरा सामने लाया जाए। इसके अलावा बड़े और छोटे मंदिर के लिए अलग-अलग कमेटी गठित की जाए, जिसमें प्रत्येक कमेटी में कम से कम 21 सदस्य हों।