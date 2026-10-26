बदायूं में बड़ा राजनीतिक उलटफेर: पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर सपा में शामिल, बदलेंगे समीकरण

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले की राजनीति में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। दातागंज से दो बार विधायक रहे सिनोद कुमार शाक्य और बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके अलावा म्याऊं ब्लाक प्रमुख के देवर केसी शाक्य भी सपा में शामिल हो गए।

इन नेताओं के पाला बदलने से जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर की सपा में एंट्री के पीछे अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं। सिनोद शाक्य बसपा से विधायक रहे, फिर सपा में आए और वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं, कुशाग्र सागर भाजपा के टिकट पर विधायक बने और पार्टी छोड़ने के बाद अब सपा में पहुंचे हैं। सिनोद शाक्य की राजनीति में दलबदल का पुराना सिलसिला रहा है। वह वर्ष 2007 और 2012 में दातागंज से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वर्ष 2021 में सपा में शामिल हुए और उनकी पत्नी सुनीता शाक्य को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सकीं। वर्ष 2022 में सपा ने सिनोद को दातागंज से विधानसभा का टिकट नहीं दिया और कैप्टन अर्जुन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया।

इसके बाद विधान परिषद चुनाव में सपा ने सिनोद को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे। अब करीब साढ़े चार साल बाद उनकी सपा में वापसी हुई है। वहीं कुशाग्र सागर की खुद की सियासी शुरुआत भाजपा से हुई। वर्ष 2017 में उन्होंने बिसौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। वर्ष 2022 में सपा के आशुतोष मौर्य ने उन्हें 1834 मतों के अंतर से हरा दिया।