150 साल पुरानी रामलीला पर रिश्वत का 'अड़ंगा': बाबू ने मांगे 50 हजार, DM तक बात पहुंचते ही तुरंत जारी हुई अनुमति

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में करीब डेढ़ सौ वर्ष से रामलीला मंचन, राम बारात और मेले की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार आयोजन की अनुमति को लेकर बखेड़ा हो गया। अनुमति देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के एक बाबू ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग ली। रिश्वत न देने पर रामलीला शुरू होने से ठीक दो दिन पहले उसने पीडब्ल्यूडी से एनओसी लाने को कह दिया।

इस पर रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष को दी। उन्होंने इस पर बाबू से लेकर डीएम तक बात की और कड़ी नाराजगी जताई। डीएम के संज्ञान तक मामला पहुंचने के बाद तत्काल अनुमति दे दी गई। डीएम ने मामले में जांच भी बैठा दी है।