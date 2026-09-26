बदायूं में आफत बनी झमाझम बारिश: तेज हवाओं से गिरीं धान-बाजरा की फसलें, किसानों को भारी नुकसान की आशंका!
Weather Update: बदायूं में शुक्रवार रात से हो रही झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने धान व बाजरा की फसलों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में शुक्रवार रात से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ तेज हवा चलने से धान और बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा असर धान की फसल पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में फसल खेतों में गिर गई है।
Badaun Weather: इससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। लगातार बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंबल ओढ़कर रात काटते नजर आए।
शुक्रवार को दिन में करीब 20 एमएम बारिश हुई थी, जबकि रात से अब तक 56 एमएम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।
ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। हवा और बारिश से खेतों में खड़ी फसल के गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।
बिल्सी में पेड़ गिरने से बाईपास से मुकैया तक लगा जाम
बारिश के दौरान मुख्य सड़क पर अचानक एक पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिरने से दोनों ओर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया।
UP Weather: देखते ही देखते बिल्सी बाईपास से मुकैया गांव तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। श्राद्ध के प्रथम दिन पितरों को जलदान करने जा रहे लोगों को भी जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ी।
गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय उसकी चपेट में कोई राहगीर या वाहन नहीं आया। जाम लगने के बाद आसपास की महिलाएं भी सड़क पर पहुंचीं और पेड़ को हटाने में जुट गईं। काफी प्रयास के बाद पेड़ को सड़क किनारे किया गया और वाहनों को निकाला गया।
जाम में फंसे मनोज वार्ष्णेय सर्राफ और मुनीश कुमार ने कहा कि बारिश में पुराने और कमजोर पेड़ों के गिरने का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है।