बदायूं में पीड़ितों को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू

जागरण संवाददाता, बदायूं। पीड़ित पक्ष के घर दबिश देने, एनडीपीएस में फंसाने की धमकी और उन्हें प्रताड़ित करने के मामले में एसएसपी अंकिता शर्मा ने जरीफनगर की बस्तोई सीकरी चौकी के प्रभारी मनीष भारद्वाज समेत सभी पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।

चार दिन पहले जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव धौरारा में हुई मारपीट में रविंद्र व उसके स्वजन को पीटा गया था। उसने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इसके तीन दिन बाद शुक्रवार की शाम आरोपितों से सांठगांठ करने के बाद बस्तोई सीकरी के पुलिस कर्मियों ने पीड़ित पक्ष को धमकाया, मारपीट की और एक रात थाने में भी रखा।

आरोप है कि उनकी चौकी क्षेत्र का मामला न होने के बाद भी उन्होंने यह कृत्य किया। मामले की शिकायत पर एसएसपी ने सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह से रिपोर्ट मांगी। सीओ की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, सिपाही लोकेश, सुरजीत, हरीश और संदीप भाटी को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने बताया इन सभी की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।