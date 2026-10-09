बदायूं: त्योहारों से पहले पुलिस ने परखी दंगा नियंत्रण की तैयारी, आंसू गैस के गोले छोड़ की मॉक ड्रिल

जागरण संवाददाता, बदायूं। आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदायूं पुलिस ने अपनी तैयारी परखनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिसकर्मियों ने दंगारोधी उपकरणों के साथ भीड़ को नियंत्रित करने और उपद्रवियों को पकड़ने का अभ्यास किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में हुए अभ्यास में आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को अलग-अलग परिस्थितियों में कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया गया। ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों ने बलवा या दंगे जैसी स्थिति बनने पर भीड़ को तितर-बितर करने, पथराव के बीच खुद का बचाव करने और उपद्रवियों को पकड़ने का अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस चेतावनी देने, आंसू गैस के गोले छोड़ने, रबर बुलेट और वाटर कैनन के इस्तेमाल की प्रक्रिया भी दोहराई गई। अभ्यास के जरिए यह परखा गया कि किसी अप्रिय स्थिति में पुलिस बल कितनी तेजी से एकजुट होकर कार्रवाई कर सकता है।