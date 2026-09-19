चप्पल छीनकर भागा बंदर तो पीछे दौड़ा 11वीं का छात्र, हाइटेंशन लाइन ने छीन ली घर का इकलौता चिराग

जागरण संवाददाता, बदायूं। उघैती थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर गुमराह में रवि ठाकुर के घर से बंदर चप्पल लेकर भाग गया। यह देख उनका बेटा राजन बंदर के पीछे भागा तो बंदर पड़ोसी की छत पर चला गया। यह देख राजन भी डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा।

इसी बीच घर के छज्जे के पास से गुजरी 11 हजार वोल्ट की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर राजन गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन राजन को नजदीकी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।