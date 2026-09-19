चप्पल छीनकर भागा बंदर तो पीछे दौड़ा 11वीं का छात्र, हाइटेंशन लाइन ने छीन ली घर का इकलौता चिराग
बदायूं के फिरोजपुर गुमराह गांव में एक किशोर राजन की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। उघैती थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर गुमराह में रवि ठाकुर के घर से बंदर चप्पल लेकर भाग गया। यह देख उनका बेटा राजन बंदर के पीछे भागा तो बंदर पड़ोसी की छत पर चला गया। यह देख राजन भी डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा।
इसी बीच घर के छज्जे के पास से गुजरी 11 हजार वोल्ट की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर राजन गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन राजन को नजदीकी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
स्वजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव घर ले गए हैं। इस हादसे की वजह भी बंदर ही बना। अब तक बंदर के हमलों से बचने के प्रयास में छत से गिरकर चार लोगों की मौत हो चुकी हैं।
जबकि शनिवार को किशोर बंदर द्वारा सामान ले जाने की वजह से उसके पीछे भागा और हादसे का शिकार हो गया। रवि गांव के पास में ही स्थित बीआर अल्लैपुर के इंटर कालेज में 11वीं का छात्र था। परिवार के इकलौते बेटे की मौत होने से स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है।