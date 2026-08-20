बदायूं में रुपयों के लेनदेन पर खूनी संघर्ष: जमकर चले लाठी-डंडे और गोलियां, महिला समेत 11 घायल

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र स्थित बड़ेरिया गांव में गुरुवार सुबह रुपयों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने के साथ ही तीखा पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस वारदात में पांच महिलाओं समेत दोनों पक्षों के कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में एक पक्ष की महिला रजनी पत्नी रामप्रकाश गोली लगने से लहूलुहान होकर गिर पड़ी। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रजनी समेत सात घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।