'फूलन देवी बन जाऊंगी', बदायूं में जमीन पैमाइश के दौरान हुए हंगामे के बीच बोली युवती

जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव लभारी में जमीन की पैमाइश को लेकर जमकर हंगामा हो गया। राजस्व टीम पर झोपड़ी फूंकने का आरोप लगाते हुए एक युवती का गाली-गलौज भरा वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में युवती कह रही है कि तू किस दुनिया में पला बढ़ा है, फिर क्यों न फूलन देवी बनना पड़े... तूने मेरे घर में आग लगवा दी, मेरे बहन-भाई रो रहे हैं।

यह मामला एक अक्टूबर का है। राजस्व और पुलिस की टीम लभारी गांव में पैमाइश करने पहुंची थी। दरअसल गांव की नन्ही देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन की पैमाइश कराने की मांग की थी। 29 सितंबर को टीम ने पैमाइश कर नन्ही देवी को कब्जा दिला दिया। नन्ही देवी का आरोप था कि उसने नींव भर दी लेकिन दूसरे पक्ष ने रात में नींव उखाड़कर फेंक दी। इधर दूसरे पक्ष की युवती का आरोप है कि लेखपाल ने कमीशन लेकर दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाया और गाली देते हुए उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी।