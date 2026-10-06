यूपी के प्रसिद्ध कछला गंगा घाट का ₹18 करोड़ से होगा उद्धार, लगेगी भगवान शिव की विशाल मूर्ति, महिलाओं को मिलेगी खास सुविधा

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के प्रसिद्ध कछला गंगा घाट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। यहां घाट से लेकर पार्क, फव्वारा, बैठने के लिए बेंच और भगवान शंकर की विशाल मूर्ति लगाई जाएगी। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। इससे कछला गंगा घाट का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।

कछला स्थित भागीरथी गंगा घाट जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में प्रसिद्ध है। यहां अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। लंबे समय से इसके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की मांग हो रही थी। शासन ने घाट के विकास के लिए 18.37 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। योजना के तहत सबसे पहले वार्ड नंबर तीन में कासगंज साइड वाले गंगा घाट का निर्माण कराया जाएगा। घाट के किनारे पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। बीच में एक बड़ा फव्वारा लगाया जाएगा, जो घाट की सुंदरता बढ़ाएगा। साथ ही भगवान शंकर जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिससे घाट धार्मिक स्थल के रूप में और विकसित होगा।

महिला श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, जिससे स्नान के बाद कपड़े बदलने में परेशानी न हो। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सौंदर्यीकरण कार्य का टेंडर सीएनडीएस कंपनी को दिया गया है।

कार्य शुरू होना था लेकिन गंगा में आई बाढ़ के कारण योजना की रफ्तार थम गई है। घाट इस समय जलमग्न है। बाढ़ का पानी घटने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पानी छंटते ही पहले चरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

कछला गंगा घाट पर बढ़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़ कछला गंगा घाट के सौंदर्यीकरण के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अभी घाट पर सुविधाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। बैठने की जगह न होने से बुजुर्गों को दिक्कत होती है और महिलाओं को कपड़े बदलने में असुविधा होती है।

घाट बनने, पार्क, बेंच और चेंजिंग रूम बनने के बाद लोग यहां अधिक समय तक रुकेंगे। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा दशहरा जैसे बड़े स्नान पर्वों पर यहां लाखों की भीड़ जुटती है। घाट का विकास होने से यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा।

दुकानदारों और नाविकों की बढ़ेगी आमदनी घाट के सुंदर होने से स्थानीय दुकानदारों और नाविकों की आमदनी भी बढ़ेगी। कछला में गंगा किनारे पूजा सामग्री, प्रसाद, कपड़े और खाने-पीने की दर्जनों दुकानें हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से उनकी बिक्री बढ़ेगी।