बदायूं में खौफनाक वारदात: दुकान में बेटे को पिटता देख आगे आई मां, दबंगों ने कार से कुचलकर मार डाला

जागरण संवाददाता, बदायूं। मुजरिया के गांव कौल्हाई में रविवार रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। दुकान में घुसकर पांच युवकों ने पहले बेटे को पीटा और लूटपाट की कोशिश की। बेटे को बचाने आई 50 वर्षीय मां को कार से कुचलकर मार डाला और फरार हो गए।

ग्राम कौल्हाई निवासी राजेंद्र शराब की दुकान के सामने अपने घर में ही परचून और मोबाइल की दुकान चलाता है। रविवार रात करीब 9:30 बजे वह दुकान पर बैठा था। तभी गांव के ही चार-पांच युवक कार से उसकी दुकान पर आए।

उन्होंने दुकान से कुछ सामान खरीदा और फिर गुल्लक में रखे रुपये लूटने की कोशिश करने लगे। राजेंद्र ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीख-पुकार सुनकर घर के अंदर से उसकी 50 वर्षीय मां लज्जावती बाहर आ गईं। वह बेटे को बचाने लगीं। बताया जा रहा है कि आरोपित पुरानी रंजिश को लेकर राजेंद्र को कार में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

लज्जावती बेटे को बचाने के लिए कार के आगे खड़ी हो गई। इस पर आरोपितों ने बेरहमी दिखाते हुए लज्जावती को कार से कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी कार लेकर फरार हो गए। इ