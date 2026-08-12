कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली-मथुरा हाईवे पर लगा भीषण जाम: खुद फंसे DM-SSP, कछला चौकी प्रभारी सस्पेंड
कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली-मथुरा हाईवे पर लगे भीषण जाम में डीएम और एसएसपी भी फंस गए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह को एस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार रात बरेली-मथुरा हाईवे पर भीषण जाम लगा था। इसमें डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा भी फंस गए थे। कई घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहने और मौके पर कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह के नजर न आने को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया।
मामले की जांच कराई गई, जिसमें चौकी प्रभारी की ड्यूटी के प्रति लापरवाही सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया।
रविवार रात डीएम और एसएसपी कछला गंगाघाट का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान उन्हें उझानी के आगे बरेली-मथुरा हाईवे पर भीषण जाम की सूचना मिली। कुछ ही देर में जाम इतना लंबा हो गया कि अधिकारियों के वाहन भी इसकी चपेट में आ गए।
हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों और कांवड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहने से स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई।
जाम की स्थिति संभालने के लिए एसपी सिटी अभिषेक सिंह कछला गंगाघाट पहुंचे। उनकी निगरानी में वाहनों को बिल्सी की ओर डायवर्ट कराया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारु कराया जा सका। इसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच कराई।
जांच में सामने आया कि कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह ड्यूटी के दौरान अपेक्षित सक्रियता नहीं बरत रहे थे। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की ओर से दिए गए निर्देशों के पालन में भी लापरवाही सामने आई।
उनकी इसी शिथिलता के कारण हाईवे पर लंबा जाम लगा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा ने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया।
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