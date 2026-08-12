कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली-मथुरा हाईवे पर लगा भीषण जाम: खुद फंसे DM-SSP, कछला चौकी प्रभारी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बदायूं। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार रात बरेली-मथुरा हाईवे पर भीषण जाम लगा था। इसमें डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा भी फंस गए थे। कई घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहने और मौके पर कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह के नजर न आने को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया।

मामले की जांच कराई गई, जिसमें चौकी प्रभारी की ड्यूटी के प्रति लापरवाही सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछला चौकी प्रभारी रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया। रविवार रात डीएम और एसएसपी कछला गंगाघाट का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान उन्हें उझानी के आगे बरेली-मथुरा हाईवे पर भीषण जाम की सूचना मिली। कुछ ही देर में जाम इतना लंबा हो गया कि अधिकारियों के वाहन भी इसकी चपेट में आ गए।