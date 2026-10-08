बदायूं में हादसा: पेट्रोल पंप के सामने कार केयर शॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में पंडित जी पेट्रोल पंप के सामने स्थित अग्रवाल कार केयर की दुकान में गुरुवार रात करीब दस बजे आग लग गई। दुकान में कार की एसेसरीज, प्लास्टिक का सामान और मोबिल आयल रखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई।

सामने पेट्रोल पंप होने के कारण आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग सतर्क हो गए। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुहल्ला खंडसारी निवासी मुकुल अग्रवाल की पंडित जी पेट्रोल पंप के सामने अग्रवाल कार केयर के नाम से दुकान है। यहां कारों की एसेसरीज और साज-सज्जा का सामान बेचा जाता है। मुकुल अग्रवाल ने बताया कि वह कुछ देर पहले ही दुकान बंद करके घर गए थे। रात करीब दस बजे लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा। कुछ ही देर में आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की एसेसरीज होने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग लगने की सूचना पर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए। न्यू आदर्श कालोनी, इंदिरा चौक समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग भी घटना स्थल पर एकत्र हो गए।